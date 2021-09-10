خلال لقائه نظيره المالطي.. الدبيبة: تم الاتفاق على زيادة حجم الاستثمارات بين ليبيا ومالطا

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق على زيادة حجم الاستثمارات بين ليبيا ومالطا، معلنا إصدار عدد من الإجراءات التي تساهم في تسهيل الإقامة والتأشيرات والإجراءات المصرفية المختلفة من قبل دولة مالطا.

وقال الدبيبة في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في مالطا مع نظيره المالطي، روبرت أبيلا، “إنه تم توقيع اتفاقية بين وزارتي المواصلات في البلدين بشأن فتح المجال الجوي بين البلدين بعد الانتهاء من إعداد البروتوكولات المطلوبة”.

وأعلن الدبيبة أنه تما أيضا عقد لقاء بين وزراء الداخلية والعدل والدفاع لمناقشة عدد من الملفات المهمة بخصوص الجالية الليبية ومعالجة بعض الملفات الخاصة بالتهريب والحد منه.

وأكد الدبيبة أنه تم الاتفاق على عقد اللجنة العليا الليبية المالطية المشتركة والعمل على تفعيلها، لافتا إلى أن ليبيا ستستفيد من مركز بناء القدرات الليبي الموجود بمالطا للقيام بالتدريب التخصصي في مجالات مختلفة بالتعاون مع المؤسسات المالطية.

وأوضح الدبيبة أن التعاون المشترك في مجال توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد وفق المتاح في البلدين، مؤكدا التمسك بزيادة التعاون والتواصل بين المؤسسات الليبية والمالطية لأهمية ذلك بالنسبة للبلدين.