خروج كامل وحدات محطة السرير يتسبب في زيادة ساعات طرح الأحمال

أخبار ليبيا 24

قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، أن كامل وحدات محطة السرير الغازية خرجت عن الخدمة، مشيرة إلى أن ذلك سيتسبب في زيادة ساعات طرح الأحمال.

وقالت اللجنة الإعلامية للشركة في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، أن خروج الوحدة الأولى للمحطة “250 ميجاوات” بمحطة السرير الغازية تسبب في إطفاء تام لكل وحدات المحطة ليصبح إنتاج المحطة صفر ميجاوات.

وتعاني الشبكة الكهربائية في ليبيا من الانقطاعات المتكررة الأمر الذي عجزت عن حله كافة الحكومات المتعاقبة لتزيد أزمة الكهرباء من معاناة المواطنين.