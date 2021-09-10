حفل وعرض جوي بالثانوية الجوية مرتوبة

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أجري، الخميس، بالثانوية الجوية مرتوبة بجنوب درنة، حفل وعرض جوي بعد صيانة عدد 6 طائرات متوقفة عن الخدمة نوع “ماي 2” وإدخالها للخدمة لتنظم لباقي قوة الطائرات العمودية.

وجاء الحفل، تنفيذًا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، بشأن تعزيز ورفع قدرات وكفاءة القوات المسلحة، وكافة صنوفها البرية والبحرية والجوية، وبتوجيهات رئيس أركان القوات الجوية الفريق ركن طيار محمد منفور.

وتحدث رئيس أركان القوات الجوية، وحيا القائد العام على دعمه اللا محدود، وأثنى على مجهودات كل منتسبي الثانوية الجوية مرتوبة.

وجرى في ختام الحفل، تكريم من كانوا السبب في نجاح مهمة عودة هذه الطائرات من العدم للخدمة، وتم منحهم شهائد تقدير ومبلغ مالي دعمًا من رئيس أركان القوات الجوية لجهودهم وتحفيزهم للمزيد من العمل المتميز والعطاء المستمر.

وقام رئيس أركان القوات الجوية، رفقة آمر الثانوية الجوية مرتوبة، بالوقوف على عدد من المشاكل والعراقيل داخل القاعدة الجوية لتسهيل العمل وحلحلة الصعاب.