تنسيقية المجتمع المدني طبرق تحذر من انتشار “كورونا” السريع

أخبارليبيا24- خاص

حذر رئيس تنسيقية المجتمع المدني في طبرق حسين الصغير اليوم الجمعة المواطنين في المدينة من الانتشار السريع لوباء “كورونا” بطريقة غير مسبوقة.

وشدد الصغير في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ على ضرورة قبول التعازي عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي عبر إعلان ذلك من خلالها”.

وأفاد رئيس تنسيقية المجتمع المدني أن الوضع خطير جدا، والمآتم ليس للتباهي بعدد الحاضرين ولا الوفاة بفيروس كورونا “عيب”، حسب قوله.

وتابع الصغير :”كما أن الوفاة بغير فيروس كورونا لا تجعلك تقيم مأتمًا لتثبت أن كورونا ليست هي سبب الوفاة، يجب أن تدركوا أن تقديم واجب العزاء عبر الهاتف تغني عن الحضور الشخصي”.

وختم رئيس التنسيقية تصريحه :”اتقوا الله وحافظوا على صحة الناس كما تحافظون على صحتكم، اللهم قد أبلغت”.

وتشهد مدينة طبرق وضواحيها هذه الفترة انتشارًا واسعًا لفيروس كورونا، لأسباب أهمها عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية إضافة إلى عزوفهم عن تلقي اللقاحات.