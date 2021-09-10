بلديات ليبيا تحذر النواب من عرقلة قرار الدبيبة بنقل الاختصاصات للبلديات

أخبارلييا24- خاص

حذرت المجالس البلدية في ليبيا مجلس النواب من عرقلة قرار نقل الاختصاصات للبلديات ومنحها الصلاحيات وتوزيع الموارد بشكل عادل.

وذكر عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية – المكلف بإصدار بيان باسم بلديات ليبيا – :”تفاجأنا بطرح مخجل من بعض النواب ذوي المصالح الضيقة والشخصية لعرقلة قرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في نقل الاختصاصات إلى البلديات”.

وتابع بوالخطابية :”كنا نتمنى ألا نرى هذا المشهد من هؤلاء النواب في ظل هذه المآسي التي تعصف بالبلاد، وكذلك نستغرب من دعمهم للمركزية والتي هي سبب البلاء خلال الـ 70 عاما الماضية”.

ويضيف عميد بلدية طبرق :”هؤلاء النواب بدل أن يقاتلوا من أجل صياغة نظام يضمن الحقوق وينشر التنمية بمستوى أفقي ويحقق رغبات وتطلعات المواطن حدث عكس ذلك”.

وأكد بوالخطابية – متحدثا باسم البلديات – :”بالرغم من وقوفنا مع أي مسائلة وفق القانون والتي هي من حق مجلس النواب وكذلك احترام رئيسه فإننا نحذر من محاولة تعطيل أو عرقلة نقل الاختصاصات والتي تتبناها الحكومة”.

وذكر عميد البلدية :”سنتخذ إجراءات كفيلة بوقف هذه المهزلة ونحن على استعداد للقاء أي نائب إذا التبس عليه الأمر، وإيضاح الصورة له جليا وأن النقل جاء وفق صحيح القانون”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أصدر قرارًا يقضي بنقل الاختصاصات للبلديات، وكذلك تفعيل لائحة الإيرادات المحلية عبر قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 330، الصادر في 23 من أغسطس 2021.