المحامية أمال بوقعيقيص تبارك بصدور قانون انتخاب الرئيس من قبل مجلس النواب

أخبار ليبيا24

علّقت، عضوة اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، المحامية آمال بوقعقيص، على صدور قانون انتخاب الرئيس واختصاصاته من قبل مجلس النواب، بمباركتها للشعب الليبي بصدوره.

وقالت بوقعيقيص: “نبارك للشعب الليبي صدور قانون الانتخابات الرئاسية الذي أخطر به اليوم السيد كوبيتش مجلس الأمن”.

وأضافت: “أقول للمتربصين للطعن فيه أمام المحكمة، سعيكم خاسر لأن المبادئ الدستورية العالمية تتفق على أن مصلحة الدولة العليا تستلزم أحيانا التضحية ببعض النصوص الإجرائية الدستورية من أجل بقاء الدولة واستقرارها”.

وتابعت بوقعيقيص: “إن ليبيا اليوم في أمس الحاجة إلى تجديد الشرعية السياسية للمؤسسات وعلى رأسها السلطة التشريعية وإنهاء هذه المجالس التي تآكلت، وعلى الناس أن يتمسكوا بحقهم الدستوري في انتخابات حرة الكلمة الفصل فيها للصندوق، الذي يرسي مبدأ التداول السلمي على السلطة وهذا أضعف الأيمان. مبروك يا بلادي وشكرا لمجلس النواب”.