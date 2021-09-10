العلاقي: مجلس النواب يسعى لإثارة الأزمات وعرقلة الانتخابات

أخبار ليبيا 24

قال وزير العدل الأسبق، محمد العلاقي، إن مجلس النواب أصدر قانون انتخابا الرئيس لافتعال الأزمات والمشاكل التي قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات.

العلاقي زعم ، عبر حسابه على فيسبوك أن مجلس النواب يعي جيدا أن إصداره قانون الانتخابات دون عرض الأمر على مجلس الدولة، حسب نص الاتفاق السياسي، سيقابل بالرفض من مجلس الدولة .

وتابع “أن مجلس النواب قد فعل ذلك عن قصد للآسف، حتى يتم رفضه وتتجدد المشاكل التي قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات أصلاً، من أجل إيهام المواطنين إنه قام بواجبه، على حد ادعائه .

وكان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، قد قال إن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، صادق اليوم على القانون رقم رقم 1 لسنة 2021م.

المريمي قال في تصريح له أمس الخميس، إن القانون يتعلق بانتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، مشيرا إلى أنه تمت إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص الليبية .

وينص القانون الجديد الصادر من قبل مجالس النواب على انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب الليبي .