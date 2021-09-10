العدالة والبناء يرفض تمرير قانون ” الانتخابات الرئاسية “بدون تصويت” العدالة والبناء : قانون انتخاب رئيس الدولة لم يخضع لتصويت صحيح في مجلس النواب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن حزب العدالة والبناء الإخواني – والمصنف من قبل مجلس النواب الليبي كجماعة إرهابية – رفضه للتجاوزات التي قام بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومحاولته تمرير قانون الانتخابات الرئاسية بدون التصويت .

وقال الحزب في بيان له أن قانون انتخاب رئيس الدولة لم يخضع لتصويت صحيح في مجلس النواب، مما يؤكد أن صالح قد أقرّه بصورة أحادية من جانب شخصي، مطالبا رئيس مجلس النواب بالالتزام بلوائح المجلس وعدم الالتفاف عليها .

وأشار الحزب في بيانه أن عقيلة صالح تجاوز نصوص الاتفاق السياسي واللوائح الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، مناشدا البعثة الأممية التدخل لوقف هذه التجاوزات والتدخل لدي الفاعلين السياسيين في البلاد لضمان إجراء الانتخابات في موعدها .

وحث حزب العدالة والبناء مجلسَي النواب والدولة على إنجاز الاستحقاق الانتخابي بشكل لا يجعله عرضة للطعن .

من جانب أخر يقدم المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش الجمعة إحاطته الرابعة أمام مجلس الأمن منذ توليه منصبه.

وأبان مندوب ليبيا بمجلس الأمن أن الإحاطة ستكون في جلسة علنية وستشمل اخر التطورات بالمشهد الليبي وتطورات الوضع الراهن.

وكان مجلس الأمن قد عقد جلسة حول ليبيا في منتصف يوليو الماضي بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.