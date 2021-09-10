السائح: طالبت “عقيلة صالح” بتسليمنا قوانين الانتخابات قبل منتصف سبتمبر
السائح: المفوضية دخلت إلى مرحلة حساسة تتعلق باختبار تقنيات اعتماد المرشحين للانتخابات
أخبار ليبيا 24
قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، إنه طالب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بتسليمهم قوانين الانتخابات قبل منتصف سبتمبر.
السائح أوضح في تصريحات صحفية، أن التحضيرات والاستعدادات للانتخابات وصلت إلى جانب جيد، حيث دخلت المفوضية إلى مرحلة دقيقة وحساسة تتعلق باختبار تقنيات اعتماد المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأشار إلى أنهم يعملون من خلال منظومات، وسيكون لدى المفوضية قدرة على اختبار منظومة تسجيل المرشحين ومتابعة المشرفين وتدريبهم على كافة المراحل الانتخابية، وبالأخص عناصر التربية والتعليم وتكليف أستاذة المدارس في اللجان والعمل يتم بصورة حثيثة.
ولفت إلى أن غياب التشريعات الانتخابية يشكل عقبة في خطة المفوضية لانتخابات ديسمبر المقبل.
وكشف عن عقده اجتماعا مع رئيس مجلس النواب الأسبوع الماضي، وتحدثهما عن ضرورة استلام المفوضية التشريعات الانتخابية قبل منتصف سبتمبر، حتى تلتزم المفوضية بموعد 24 ديسمبر.
وأضاف بقوله “نتحدث هنا عن استلامنا عن قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس النواب وبالأخص توزيع الدوائر الانتخابية”.
واستمر بقوله “عقيلة صالح قال لي إنه يمكن أن يسلمني قانون انتخاب الرئيس ولكني طالبته بتسليم قانوني الانتخابات”، منوها إلى أنه ليس لديه رؤية حول ما توصل إليه مجلس النواب من توزيع المقاعد الانتخابية .