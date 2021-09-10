السائح: طالبت “عقيلة صالح” بتسليمنا قوانين الانتخابات قبل ‏منتصف سبتمبر

أخبار ليبيا 24

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد ‏السائح، إنه طالب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ‏بتسليمهم قوانين الانتخابات قبل منتصف ‎سبتمبر.‏

السائح أوضح في تصريحات صحفية، أن التحضيرات والاستعدادات ‏للانتخابات وصلت إلى ‏جانب جيد، حيث دخلت المفوضية إلى مرحلة ‏دقيقة ‏وحساسة تتعلق باختبار تقنيات اعتماد المرشحين ‏للانتخابات البرلمانية ‏والرئاسية.‏

وأشار إلى أنهم يعملون من خلال منظومات، وسيكون لدى ‏المفوضية قدرة على اختبار منظومة ‏تسجيل المرشحين ‏ومتابعة المشرفين وتدريبهم على كافة ‏المراحل الانتخابية، ‏وبالأخص عناصر التربية والتعليم وتكليف ‏أستاذة المدارس في ‏اللجان والعمل يتم بصورة حثيثة.‏

ولفت إلى أن غياب التشريعات الانتخابية يشكل عقبة في ‏خطة المفوضية ‏لانتخابات ‎ديسمبر المقبل.‏

وكشف عن عقده اجتماعا مع رئيس مجلس النواب الأسبوع ‏الماضي، ‏وتحدثهما عن ضرورة استلام المفوضية التشريعات ‏الانتخابية ‏قبل منتصف ‎سبتمبر، حتى تلتزم المفوضية ‏بموعد 24 ‏ديسمبر.‏

وأضاف بقوله “نتحدث هنا عن استلامنا عن قانون انتخاب ‏الرئيس وقانون ‏انتخاب مجلس النواب وبالأخص توزيع الدوائر ‏الانتخابية”.‏

واستمر بقوله “عقيلة صالح قال لي إنه يمكن أن يسلمني ‏قانون انتخاب ‏الرئيس ولكني طالبته بتسليم قانوني ‏الانتخابات”، منوها إلى أنه ‏ليس لديه رؤية حول ما توصل ‏إليه مجلس النواب من ‏توزيع المقاعد الانتخابية .‏