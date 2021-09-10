الدبيبة في فاليتا لعقد اجتماع مع نظيره المالطي

أخبار ليبيا24

حلّ رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، والوفد الوزاري المرافق له، في العاصمة المالطية فاليتا، وذلك بعد إنهاء زيارته إلى تونس.

وقال مكتب الدبيبة، إن رئيس الحكومة، سيعقد بمقر رئاسة الحكومة المالطية، جلسة مباحثات موسعة مع نظيره المالطي روبيت أبيلا.

وأوضح المكتب، أن الجانبان الليبي والمالطي سيناقشان المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وسبل تطوير وتعزيز التعاون بينهما.

وذكر المكتب، أن الاجتماع يحضره وزراء المالية والصحة والمواصلات ولداخلية المكلف ووكيل وزارة الخارجية، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار.