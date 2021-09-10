“الاتحاد” يغادر إلى “زنجبار” و”كمكم” يرفض التأجيل

10 سبتمبر، 2021 10:48 م
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فريق الاتحاد
فريق الاتحاد

أخبارليبيا24

غادرت بعثة فريق الاتحاد مساء اليوم الجمعة مطار معيتيقة متجهة إلى “زنجبار” وذلك استعدادا لمواجهة فريق كمكم في إطار الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وتأخرت رحلة الاتحاد بسبب عدم الحصول على تصريحات عبور من عدة دول أفريقية ورفض نادي كمكم الزنجباري طلب نادي الاتحاد بتأجيل مباراة الغد بين الفريقين إلى يوم الأحد وتمسك بإقامتها في موعدها المحدد ظهر الغد بتوقيت ليبيا.

ومن المقرر وصول رحلة بعثة الاتحاد إلى “زنجبار” الساعة 2 صباحًا بتوقيت ليبيا أي قبل موعد المباراة بعشرين ساعة فقط.

وكان نادي الاتحاد قد عقد عدة انتدابات قوية لتحقيق مشاركة قوية في المنافسة الأفريقية أبرزها ضم سند الورفلي ومحمد المنير وفرج غيضان.

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