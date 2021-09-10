الأهلي طرابلس يصل الخرطوم استعدادا لمواجهة حي الوادي نيالا

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حطت بعثة فريق الأهلي طرابلس، اليوم الجمعة، في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك استعدادا لخوض المواجهة المرتقبة، أمام حي الوادي نيالا السوداني، الأحد المقبل، ضمن منافسات الدور التمهيدي لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيكون الأهلي طرابلس، تحت إشراف المدرب الجديد للفريق الفرنسي برنارد سيموندي، مكتمل الصفوف حين يلاقي منافسه السوداني، وذلك بعد التحاق لاعبي المنتخب الوطني .

ويدير المواجهة، حكم الوسط الأثيوبي ميتيكو تيوودروس، بمساعدة كيندي موسى وشوانجيزاو تيبابال، فيما سيكون بيروك يمن برهان، حكما رابعا.

وستواجه الفريقان، في لقاء الإياب يوم 19 سبتمبر الجاري على أرضية ملعب شهداء بنينا في بنغازي.