إنفوغرافيك| أبرز ما تطرق إليه غوتيريش في تقرير مجلس الأمن حول ليبيا
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
– تجديد المطالبة بسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
– دعا الدول التي تزود المقاتلين الأجانب بالأسلحة بالتوقف.
– أكد أن حركة الطائرات مستمرة في القواعد الجوية غرب ليبيا وتقدم دعما لوجستيا.
– دعا إلى تنفيذ خطة شاملة للانسحاب الفوري وغير المشروط بجداول زمنية.
– حث الأحزاب الليبية على بذل الجهد لضمان إجراء الانتخابات في موعدها.
– طالب بضرورة وضع القاعدة الدستورية واعتماد القوانين اللازمة.
– أبلغ عن وجود أنشطة لمنظمات متطرفة مثل تنظيم القاعدة وداعش في جميع المناطق.
– دعا إلى وضع حد الانتهاكات واستمرار الاحتجاز التعسفي للمهاجرين.