إنفوغرافيك| أبرز ما تطرق إليه غوتيريش في تقرير مجلس الأمن حول ليبيا

10 سبتمبر، 2021 2:13 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

– تجديد المطالبة بسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

– دعا الدول التي تزود المقاتلين الأجانب بالأسلحة بالتوقف.

– أكد أن حركة الطائرات مستمرة في القواعد الجوية غرب ليبيا وتقدم دعما لوجستيا.

– دعا إلى تنفيذ خطة شاملة للانسحاب الفوري وغير المشروط بجداول زمنية.

– حث الأحزاب الليبية على بذل الجهد لضمان إجراء الانتخابات في موعدها.

– طالب بضرورة وضع القاعدة الدستورية واعتماد القوانين اللازمة.

– أبلغ عن وجود أنشطة لمنظمات متطرفة مثل تنظيم القاعدة وداعش في جميع المناطق.

– دعا إلى وضع حد الانتهاكات واستمرار الاحتجاز التعسفي للمهاجرين.

10 سبتمبر، 2021 2:13 م
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