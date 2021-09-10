أبرز ما تناوله لقاء الدبيبة وسعيد

أخبار ليبيا 24

قالت رئاسة الجمهورية التونسية أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أنهى، الخميس، زيارته إلى تونس، عقب لقائه قرطاج رئيس الجمهورية قيس سعيد، في قصر قرطاج.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية، تم الاتفاق خلال اللقاء على استحثاث الهياكل المعنية في البلدين خطاها من أجل بلوغ حلول مشتركة لبعض المسائل والصعوبات المتعلقة بالصحة وحركة تنقل الأشخاص والبضائع في المعابر والديون ومساهمة المؤسسات التونسية في جهود إعادة الإعمار في ليبيا.

كما تم الاتفاق على تكثيف التنسيق وتبادل المعلومات لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي لكل محاولات استهداف وحدة واستقرار البلدين والمنطقة.

وقالت الرئاسة التونسية أن اللقاء كان فرصة لاستعراض وشائج الأخوة المتينة وعلاقات التعاون المثمر بين تونس وليبيا في شتى المجالات، وتجديد التأكيد على وحدة المصير وتلازم التنمية والاستقرار والأمن في البلدين، وضرورة النأي بالعلاقات الثنائية عن كل محاولات التشويش من أجل مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين وفق تصور جديد.

وفي سياق متصل، قال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية إن سعيد والدبيبة اتفقا على التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية في البلدين لإعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

وبحث الجانبان خلال لقائهما التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا وتونس وسبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالين الأمني والاقتصادي، كما تم بحث مسألة فتح المعابر الحدودية بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية في البلدين لإعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

وحضر اللقاء وزراء الصحة والداخلية والدولة لشؤون مجلس الوزراء الليبي ورئيس الحكومة ومن الجانب التونسي وزير الداخلية وعدد من مستشاري رئيس الجمهورية التونسية، وفق المصدر ذاته.