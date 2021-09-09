وزير المالية: الوزارة وفرت بيانات لجميع الأبواب

9 سبتمبر، 2021 12:00 ص
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وزير المالية خالد المبروك
وزير المالية خالد المبروك

أخبارليبيا24

قال وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك اليوم الأربعاء إن الوزارة وفرت بيانات لجميع الأبواب ومستعدون لطرحها وتقديمها لمجلس النواب وللجنة المالية.

وأضاف المبروك خلال جلسة مساءلة الحكومة أمام مجلس النواب ردًا على مسألة الازدواجية :”جمعنا كافة البيانات لجميع الموظفين الخاضعين لعمل الدولة وواجهتنا صعوبة في ذلك”.

وتابع وزير المالية وجدنا من خلال البيانات المتحصلة عليها ازدواجية لبعض الموظفين في قطاعات الدولة وقررنا تقديم استقالة المزدوجين من إحدى الجهات لإحالة المرتبات بشكل صحيح.

وأوضح المبروك أنهم قاموا إعداد منظومة موحدة فيما يتعلق بالمرتبات ووحدوا صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة في موعدها.

9 سبتمبر، 2021 12:00 ص
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