وزير الصناعة يتهم جهات أجنبية باستنزاف الذهب بالجنوب الليبي

9 سبتمبر، 2021 4:37 م
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أحمد أبوهيسة
أحمد أبوهيسة

أخبار ليبيا 24

اتهم، وزير الصناعة في حكومة الوحدة الوطنية، أحمد أبوهيسة، شركات أجنبية، لم يسمها، بسرقة الذهب الموجود في الجنوب الليبي بشكل ممنهج على مرأى من كل الليبيين.

أبوهيسة، قال خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، الأربعاء، إن “عملية الاستنزاف يتم بشكل ممنهج وعلى مرأى من كل الليبيين من قبل شركات خارجية أجنبية تستثمر فيه بشكل أو بآخر”، لافتًا إلى أن هذه الثروة أصبحت في طريقها إلى الهدر .

وأشار إلى، أن الاستثمار في هذا المعدن ليس عليه أي اعتراض، وأن المؤسسة الليبية للتعدين منوط بها إبرام العقود بعد استيفاء الشروط القانونية، لإنشاء الشركات المحلية أو الأجنبية .

9 سبتمبر، 2021 4:37 م
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