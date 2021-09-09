وزارة الحكم المحلي توافق على تنفيذ تسع مشاريع في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف ، رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم الخميس، عن أن وزارة الحكم المحلي وافقت على تنفيذ تسع مشاريع هامة داخل نطاق البلدية.

بوالخطابية أوضح، في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، أن المشاريع التسعة هي، مشروع طريق حي المنارة من التحريات إلى عيادة المنارة، ومشروع طريق مصرف الوحدة، ومشروع مبنى الفندق البلدي للخضروات واللحوم، وشارع فندق دار السلام إلى ميناء الصيد البحري.

ولفت يوالخاطبية، إلى أن وزارة الحكم المحلي، وافقت أيضًا على مشروع طريق فرعية بجوار سور جستنيان، وربط الميناء البحري بطريق النيبو، وإنشاء طريق تربط مابين سوق النسر وحي باب درنة، وإنشاء الحديقة العامة وإنشاء مصيف الليدو.

وأكد بوالخطابية، أن الميزانية قد رصدت لهذه المشاريع، التي سيشرع في تنفيذها خلال الفترة القادمة، للمساهمة في حل الكثير من المختنقات وتوفر الأجواء المناسبة لسكان البلدية.