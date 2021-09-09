وزارة الإسكان توجه إلى صرف باقي القيمة المتبقية للمتضررين في سرت

أخبار ليبيا 24

أصدر وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، أبوبكر الغاوي، توجيهاته للجنة التعويضات التابعة للوزارة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز وصرف القيمة المالية المتبقية من التعويضات للأصحاب المنازل المتضررة في مدينة سرت.

وبحسب بيان بلدية سرت، جاء ذلك في لقاء جمع المعداني، اليوم الخميس، مع وزير الإسكان والتعمير، أبوبكر الغاوي، بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، بحضور عضو المجلس البلدي سرت غيث عبدالله.

وخصص اللقاء لدراسة العراقيل والمشاكل التي تواجه بلدية سرت ومن ضمنها ملف التعويضات الخاص بأهالي المدينة والأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين إبان الحرب في العام 2011 و2016.