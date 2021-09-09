“هزيمة ساحقة”.. الشعب المغربي يطيح بجماعة الإخوان في الانتخابات

أخبار ليبيا 24

تلقى حزب العدالة والتنمية الإخواني هزيمة مدوية في الانتخابات المغربية التي جرت خلال الأيام الماضية، حيث أظهرت النتائج أن الحزب الذي كان يحوز 125 مقعدا في البرلمان السابق لم يحصل إلا على 12 مقعدًا فقط .

وقالت نتائج أولية إن حزب التجمع المصنف بالليبرالي برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش، تقدم في الانتخابات الأخيرة بعدما حصل على 97 مقعدًا، على حساب حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

وأعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتين، حصل التجمع على 97 مقعداً من أصل 395 بعد فرز 96 بالمئة من الأصوات، بينما انخفضت حصة حزب العدالة والتنمية من 125 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته إلى 12 مقعداً فقط في البرلمان المقبل.

وفي المقابل حافظ حزب الأصالة والمعاصرة على المرتبة الثانية بعدما حصل على 82 مقعداً، وجاء حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة بعد حصوله على 78 مقعداً.

وتعد هذه الانتخابات هي أول استحقاق نيابي يجرى في البلاد عقب قرار التطبيع مع الكيان الصهيوني، والذي أقدمت عليه حكومة حزب العدالة والتنمية العام الماضي، وهو ما يفسر وفق مراقبون التراجع الذي حصده الحزب في الانتخابات .