منظمة الصحة العالمية توفر معدات على وجه السرعة لقسم العزل في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

استجابت منظمة الصحة العالمية لنداء الاستغاثة الموجه من قطاع الصحة بنقص أجهزة ومعدات قسم العزل بمركز طبرق الطبي.

وقال عضو منظمة الصحة العالمية في ليبيا، أحمد العليقي، إن المنظمة سلمت لقسم العزل بطبي طبرق خمسة أجهزة أكسجين، وعشرين جهازًا لمراقبة الوظائف الحيوية وجهاز تنفس صناعي واحد.

ولفت العليقي، إلى أن الاستجابة الطارئة من المنظمة كانت سريعة لقسم العزل في طبرق، التي تشهد حالات إصابة متزايدة بوباء كورونا.

وأكد، عضو منظمة الصحة العالمية في ليبيا، أن منظمة الصحة العالمية، تتابع عن كثب من خلال الأطقم الطبية حالات كورونا، وتقوم بتوفير ما يلزم من المخزون الاستراتيجي للمنظمة في طرابلس وبنغازي.

كما أكد أن المنظمة لا تتوقف عن دعم قطاع الصحة بكل المدن الليبية لمواجهة وباء كورونا.