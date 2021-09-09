منتخب ليبيا للرياضات الإلكترونية يستعد لبطولة العام بكوريا

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، جمال الزروق، اليوم الخميس، استعدادات المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية استحقاقاته المقبلة.

وبحسب بيان اللجنة الأولمبية، جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الاتحاد الليبي للرياضات الإلكترونية، علاء الدين التومي.

ويستعد المنتخب الوطني للألعاب الإلكترونية للمشاركة في بطولة العالم بكوريا نهاية العام الجاري.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية خلال الاجتماع دعمه وتشجيعه لأول منتخب وطني للرياضات الالكترونية.

وسيدخل المنتخب معسكرا تدريبيا بتركيا قبيل التوجه إلى كوريا، وبعد أن تم اختيار أعضاء المنتخب بعد إجراء التصفيات عبر بطولة محلية أقيمت نهاية أغسطس الماضي عن بعد.