مرحبا بقانون انتخاب الرئيس.. باشاغا يدعو الجهات المحلية والدولية بتسهيل الانتخابات

9 سبتمبر، 2021 9:15 م
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أخبار ليبيا 24

رحّب، وزير الداخلية الأسبق بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، بقانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب، داعيًا كافة الجهات المحلية والدولية إلى استكمال الإجراءات لتسهيل العملية الانتخابية.

وفي تغريدة له عبر تويتر قال وزير الداخلية الأسبق، إن “إصدار القانون الخاص بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب خطوة مهمة وإيجابية جداً من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وإنهاء الانقسام الذي يسود المشهد الليبي”.

وتابع باشاغا، “ندعو كافة الجهات المحلية والدولية إلى القانون واستكمال باقي الاجراءات التي تسهل العملية الانتخابية”.

9 سبتمبر، 2021 9:15 م
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