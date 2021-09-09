ماس : برلين تعتزم التحرك أمميًا لسحب المرتزقة من ليبيا ماس : نسعى أن يغادر كل المرتزقة في ليبيا قبل انتخابات ديسمبر المقبل

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دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الخميس، لسحب أي مرتزقة أجانب من ليبيا.

ماس وقال في تصريحات صحفية على هامش إعادة افتتاح السفارة الألمانية في طرابلس “عملية سحب القوات الأجنبية لا تسير بالسرعة التي كنا نتمناها”.

وتابع أنه “يعتزم التشاور مرة أخرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر الجاري مع جميع الأطراف من أجل زيادة الضغط لأجل تحقيق هذا التطور”، في إشارة لسحب المرتزقة.

وأضاف وزير الخارجية الألماني أن الهدف يتمثل في أن يغادر أي مقاتلين أجانب البلاد مع الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

ووصل وزير الخارجية الألماني طرابلس في زيارة مفاجئة عنوانها دعم المرحلة الانتقالية، بالتزامن مع إعادة فتح سفارة بلاده في طرابلس، بعد إغلاق دام نحو 7 سنوات.

وسيعقد ماس خلال زيارته إلى ليبيا، لقاءات مع ممثلي المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، وممثلي اللجنة الوطنية للانتخابات.