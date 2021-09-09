شكشك يطالب الحويج سحب قرار منح الإذن بالتنقيب عن الذهب في سبها لمدة 50 سنة

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طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج سحب قرار منح الإذن بتنفيذ مشروع استثماري بالتنقيب عن الذهب والمعادن الثمينة في سبها لمدة (50) سنة لإحدى الشركات.

وأوضح شكشك أن هذا القرار جاء بمخالفة أحكام القانون رقم (2) لسنة 1971م بشأن المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية، وكذلك القانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.

وأفاد رئيس الديوان أن المادة (29) من القانون رقم (2) المشار إليه أكدت على ضرورة أن يسبق عقد الاستثمار المزمع صدوره عملية استكشاف وتنقيب، ووجوب أن تنبثق من هذه العملية وجود المادة الخام المستكشف أو المنقب عنها بكميات كافية كي يسمح بالاستثمار فيها.

وذكر شكشك أن ذات القانون نص على أن تكون الأرض المستكشفة محددة خطوط الطول والعرض وألا تتجاوز المدة المحددة للاستكشاف والتنقيب ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة نظيره على الأكثر شريطة أن يكون المستثمر قد اتخذ خطوات جدية في سبيل الكشف عن المعادن.

وشدد رئيس الديوان على الحويج ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب القرار المذكور أعلاه وإزالة كافة آثاره، والتقيد بأحكام التشريعات النافذة بالخصوص.

وكان وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج أصدر قرارًا بشأن التعاقد مع شركة “الماسة الزرقاء للتعدين” يمنحها الإذن للتنقيب عن الذهب في سبها لمدة 50 سنة.

وبحسب المستندات التي تم تداولتها على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض النشطاء فإن الشركة تم تأسيسها في أبريل من العام الجاري بعد أقل من شهر على منح الثقة للحكومة.