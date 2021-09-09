 خلال لقائه الدبيبة.. نورلاند يجدد دعم بلاده لتمهيد الطريق نحو الانتخابات الليبية

أخبار ليبيا 24

جدد المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، التأكيد على دعم الولايات المتحدة لجهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار في الوضع السياسي والاقتصادي والأمني ​​في ليبيا.

وبحسب تغريدة السفارة الأمريكية عبر تويتر، جدد نورلاند على دعم الولايات المتحدة تمهيد الطريق للانتخابات كما هو مقرر وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وجاء تأكيد نورلاند خلال لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على هامش زيارته إلى العاصمة التونسية، اليوم الخميس، رفقة عدد من المسؤولين، التقوا خلالها بالرئس قيس سعيد.

وأضافت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة ثانية أن السفير ريتشارد نورلاند ناقش خلال لقائه مع الدبيبة أهمية وضع أساس قانوني لانتخابات 24 ديسمبر، والتطورات الحالية الأخرى في ليبيا.