بلدية طبرق تبحث مع وكيل وزارة الحكم المحلي عدد من المشاريع المستعجلة

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث، عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم الخميس في طبرق، مع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التخطيط، المهدي السعيطي، عدد من المشاريع المستعجلة والتي تمت الموافقة عليها من قبل الوزارة والمشاكل التي تعترض البلدية فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي والطرق والإنارة.

وأكد عميد بلدية طبرق، أن التعاون ما بين البلدية ووزارة الحكم المحلي متواصل من أجل حل كافة العراقيل التي تواجه البلدية.

عميد بلدية طبرق، كان قد اجتمع في طرابلس مع وزير الحكم المحلي، اليومين الماضيين، وقد وافق الوزير على تنفيذ عدد كبير من المشاريع الهامة ببلدية طبرق.