بعد توقف 7 سنوات .. ألمانيا تفتح سفارتها في ليبيا "الدبيبة" يلتقي "هايكو ماس" على هامش حفل افتتاح السفارة

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أعلنت ألمانيا إعادة افتتاح سفارتها في العاصمة طرابلس وعودة العمل بها بعد توقف دام 7 سنوات.

والتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بمقر ديوان مجلس الوزراء، بطرابلس، وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، لمناقشة التعاون بين البلدين.

وبحسب المكتب الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء، أبلغ وزير الخارجية الألماني عن إعادة افتتاح بلادة لسفارتها وعودتها للعمل بطرابلس.

وأوضح أن اللقاء تناول آخر التطورات السياسية في ليبيا وإمكانية المضي قدما نحو الانتخابات المزمع عقدها نهاية العام والتحديات التي تواجهها.

وكان الدبلوماسيون الألمان غادروا ليبيا عام 2014 بسبب عدم الاستقرار في البلاد، وتصاعد وتيرة العنف، وعملوا من تونس، وأغلقوا أبواب السفارة.