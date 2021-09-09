بالفيديو | عقود زواج وطلاق مخالفة للقانون الليبي سُجلت في درنة إبان سيطرة تنظيم داعش

أخبار ليبيا 24

نشر تنظيم داعش الإرهابي الفوضى في سجلات فرع مصلحة الأحوال المدنية في درنة فسجلت عقود الزواج غير الشرعية والمخالفة للقانون الليبي فتلاعب في القوانين الليبية، وسجل عقودا زعم أنها حسب شريعة السماء وهي بعيدة كل البعد عن الدين الإسلامي.

داعش تلاعب بعقود الزواج والطلاق وغيرها من العقود التي أصبحت مصلحة الأحوال المدنية تعاني في عملية تصحيح العقود التي أصبحت أقرب منها إلى عقود مزورة عن كونها إسلامية وفرضها التنظيم الإرهابي على المواطنين بقوة السلاح.

أخبار ليبيا 24 توجهت إلى مدينة درنة للقاء رئيس فرع مصلحة الأحوال المدنية درنة، خير الله المبروك، بهدف استيضاح آلية سير تسجيل عقود الزواج والطلاق فترة سيطرة الجماعات الإرهابية على المدينة.

العودة لعصور الظلام

خير الله، يقول، “كانت مدينة درنة تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي وأصبحت مغتصبة فترة طويلة من الزمن تتعدى الثماني سنوات، وعادت درنة إلى عصور الظلام إبان سيطرة التنظيم الإرهابي على المدينة فاختفت الصالونات الثقافية التي اشتهرت بها مدينة الزهر والحنة، فغُيب الكتاب ورجال القانون بسطوة التنظيمات الإرهابية .

استهدف التنظيم فرع مصلحة الأحوال المدنية فبالرغم من قيام مجموعة من الموظفين الشرفاء بإقفال المقر في المدينة، إلا أن ذلك الإجراء ليحمي السجلات والقوانين الليبية المعمول بها في ليبيا بسطوة الجماعات الإرهابية.

عقود زواج وطلاق مخالفة للقانون الليبي

وأردف خير الله، “قامت الجماعات الإرهابية المتطرفة بإجراء مخالفات لقانوني الأحوال المدنية رقم 35 لسنة 68 ورقم 44 لسنة 74 وأجرت عدة عقود مخالفة تحت اسم الزواج والطلاق الإسلامي الشرعي”، حسب معتقداتهم التي كانوا يروجون لها وهي بعيدة عن الدين الإسلامي.

مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية درنة في تلك الفترة، المرحوم عبدالحميد شعول، أعطى تعليماته للموظفين باستقبال الأوراق التي كانت تستخرجها الجماعات الإرهابية بهدف تسجيلها وحفظ ملفاتها حتى يتم إحالة الأوراق إلى الجهات المختصة بعد تحرير المدينة من الإرهاب.

تعديل الإجراءات المخالفة للقانون

عبدالحميد شعول في تلك الفترة كان يمارس مهامه من مدينة طبرق، هذا ما قاله خير الله، وذلك بسبب وجود الجماعات الإرهابية التي كانت تشكل خطرًا كبيرًا على تواجده في درنة، ويتابع، “الموظفين قاموا باستلام المستندات الخاصة بالطلاق والزواج التي كانت تستخرجها الجماعات الإرهابية وكافة الإجراءات الخاصة بهذا الشأن”.

بعد تحرير القوات المسلحة المدينة من الإرهاب، تم مراجعة الملفات التي أصدرت في فترة سيطرة التنظيم الإرهابي وتعديل ما يمكن تعديله منها وإحالة باقي الإجراءات التي لم يتم الوصول فيها إلى حل لجهات الاختصاص في الدولة بهدف تعديلها.

الأحوال المدنية أمن قومي

مصلحة الأحوال المدنية من المصالح الهامة في الدولة وكافة دول العالم تعتبرها من الأمن القومي كونها أساس التسجيل من المهد إلى اللحد، ولأهمية سجلاتها في كافة مناحي الحياة.

فرع المصلحة يعاني من قلة الإمكانيات، هكذا تحدث خير الله قائلا، “فلا توجد وسائل نقل ولا اتصالات والمرتبات ضعيفة ولا يفوق مرتب أصحاب الدرجة الحادية عشر الـ “ألف ومائة دينار”، رغم أنها تعمل مع المواطن بشكل مباشر ويومي من خلال تسجيل المواليد وشطب المتوفين وغيرها من الإجراءات الهامة”.

خير الله أوضح أن حكومة الوحدة الوطنية وفرت أجهزة حاسوب حديثة كون أن الأجهزة التي في مقر المصلحة تم الحصول عليها بعلاقات شخصية، وهي قديمة تعود إلى عام 2013 .

داعش في درنة وفي كافة المدن الليبية التي حل بها تسبب في معاناة المواطنين وكذلك القطاعات العامة والخاصة فوصل بهم الأمر إلى تهديد الأمن القومي الليبي، ليكون دور الجيش الوطني كبير في تحرير الوطن من سيطرة الإرهاب.