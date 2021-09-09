النائب العام يكشف التهم ضد القيادي في داعش “امبارك الخازمي”

‏أخبارليبيا24

كشف مكتب النائب العام أن إجراءات الاستدلال المتخذة من قبل عناصر قوة العمليات الأمنية المشتركة أسفرت عن ضبط القيادي في تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” امبارك الخازمي.

وأوضح المكتب عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن الخازمي متهم بارتكاب عديد الوقائع المجرمة، مؤكدًا أن القوة استجابت إلى واجب البحث والتحري على مكان تواجد الغائبين عن الإجراءات تحت إشراف ومتابعة مكتب النائب العام.

وأفاد مكتب النائب العام أن القيادي الإرهابي متهم في دعم عناصر تنظيم الدولة عبر العمل على تنظيم عمليات دخول وإقامة الأجانب في ليبيا دون الحصول على إذن الجهات المختصة.

وأشار إلى أن الخازمي متهم كذلك في الاشتراك بطرق الاتفاق والمساعدة والتحريض في ارتكاب عدد من وقائع الخطف وحجز الحرية والإخفاء القسري لأجل الحصول على فدية مالية نظير إطلاق سراح المجني عليهم.

وذكر المكتب أن القيادي مشترك بطرق الاتفاق والمساعدة والتحريض في ارتكاب عدد من وقائع القتل (الموسومة بالاغتيالات) بمدن طرابلس وبني وليد وسرت.

ولفت مكتب النائب العام إلى أن الخازمي مشترك كذلك بطرق الاتفاق والمساعدة والتحريض في ارتكاب عدد من عمليات تفجير مقار البوابات المقامة على مداخل المدن ونقاط التفتيش العسكرية والأمنية واستهداف العناصر البشرية المتواجدة بها، ومن ذلك تفجير مقر معسكر التدريب الكائن بمدينة زليتن ومقر بوابة مدينة مسلاتة.

وأضاف المكتب أن القيادي متورط في ارتكاب وقائع ماسة بأمن الدولة من جهتي الداخل والخارج، أبرزها الانضمام إلى تنظيم محضور، لوحظ نشاطه الضار بكيان الدولة ووحدة التراب الوطني باعتماده للعنف والعمل المسلح وسيلة لتحقيق غرضه الرامي إلى تعطيل القانون الأساسي ورد مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها في جزء من إقليم الدولة.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن الخازمي شرع مع آخرين في قلب نظام الدولة الدستوري واستبدال شكل الحكم والنظم الأساسية باستعمال وسائل كان العنف فيها ظاهرا، وارتكب مع آخرين بأرض الدولة أفعالا كانوا يرمون من خلالها إلى التخريب والقتل الجزاف بقصد المساس بسلامة الدولة.

وبين المكتب أن القيادي في التنظيم اشترك مع آخرين في قيادة مجموعة مسلحة ارتكبت وقائع قتل والشروع في قتل رجال السلطة العامة وعناصر المجموعات المساندة لها عند مباشرة أعمالهم المتصلة بتنفيذ واجب فرض الأمن وتمكين الحكومة من مزاولة أعمالها المخولة لها قانونا بعد منعها من ذلك منعا دائما بالمدن الليبية التي سيطر عليها عناصر التنظيم.

وأصدر النائب العام تعليماته لجهة الاستدلال بسماع أقول المتهم سالف الذكر؛ تمهيدا لمباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في مواجهته.

وكانت قوة العمليات المشتركة في مصراتة، أعلنت الثلاثاء، إلقاء القبض على أحد أكبر قادة تنظيم داعش في بني وليد بالتنسيق مع مكتب النائب العام.

وقالت القوة، في الإعلان، أنها ألقت القبض على المدعو (أمبارك الخازمي) داخل مدينة بني وليد وقد تمت العملية بالتنسيق مع مكتب النائب العام.

وبحسب، المعلومات التي اطلعت عليها أخبار ليبيا24، فإن “امبارك إبراهيم الخازمي” هو أحد سكان بني وليد وكان يعتبر المسؤول عن مضافات بني وليد التي يتخذها مقرا له وهو المسؤول عن تفجير معسكر زليتن، والذي حدث في 7 يناير من عام 2016 بهجوم انتحاري لشاحنة مفخخة، وذلك بالتعاون مع رضوان زرموح.

كما يقوم الخازمي، بنقل عناصر داعش من بني وليد إلى سرت وبنغازي ودرنة وصبراتة، وقد كان قد كلف بعدة مهام في التنظيم منها بجيش الصحراء