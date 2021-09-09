المشري يعلن رفض قانون الانتخابات الصادر عن مجلس النواب المشري يصف قانون الانتخابات بالمعيب حتى قبل أن يقرأه

أخبار ليبيا 24

أعلن ، رئيس ما يسمى بمجلس الدولة، الإخواني خالد المشري إن مجلسه يرفض قانون انتخاب الرئيس الصادر من مجلس النواب، مؤكدا أن مجلسه أعد قوانين انتخابات للعمل عليها مع النواب .

المشري وطالب في بيان له اليوم الخميس، الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للانعقاد فورا لمنع ما اسماه بالمخالفة “.

وزعم المشري أن مجلسه يرفض ما يقوم به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، من أجراءات أحادية على حد وصفه.

وصف مجلس المشري القانون بالمعيب حتى قبل أن يقرأه مؤكدا على أن كل الدول التي تواصل معها أيدت حق مجلسه في المشاركة في وضع قوانين الانتخابات.