المشري يعلن رفض قانون الانتخابات الصادر عن مجلس النواب

المشري يصف قانون الانتخابات بالمعيب حتى قبل أن يقرأه

9 سبتمبر، 2021 2:02 م
0

أخبار ليبيا 24

أعلن ، رئيس ما يسمى بمجلس الدولة، الإخواني خالد المشري إن مجلسه يرفض قانون انتخاب الرئيس الصادر من مجلس النواب، مؤكدا أن مجلسه أعد قوانين انتخابات للعمل عليها مع النواب .

المشري وطالب في بيان له اليوم الخميس، الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للانعقاد فورا لمنع ما اسماه بالمخالفة “.

وزعم المشري أن مجلسه يرفض ما يقوم به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، من أجراءات أحادية على حد وصفه.

وصف مجلس المشري القانون بالمعيب حتى قبل أن يقرأه مؤكدا على أن كل الدول التي تواصل معها أيدت حق مجلسه في المشاركة في وضع قوانين الانتخابات.

9 سبتمبر، 2021 2:02 م
0

هايكو ماس

ماس : برلين تعتزم التحرك أمميًا لسحب المرتزقة من ليبيا

9 سبتمبر، 2021 1:53 م
فتح السفارة الألمانية في ليبيا

بعد توقف 7 سنوات .. ألمانيا تفتح سفارتها في ليبيا

9 سبتمبر، 2021 1:45 م
المجلس الرئاسي

المنفي لــ “الكبير”: يجب استكمال آليات توحيد المركزي

9 سبتمبر، 2021 1:12 م
الانتخابات المغربية

“هزيمة ساحقة”.. الشعب المغربي يطيح بجماعة الإخوان في الانتخابات

9 سبتمبر، 2021 1:02 م
زر الذهاب إلى الأعلى