المشري من روما: المجلس على وشك الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المنظِّمة للعملية الانتخابية

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أكد رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن المجلس على وشك الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المنظِّمة للعملية الانتخابية.

واستعرض المشري خلال لقاءه وزيرَ خارجيّة إيطاليا لويجي دي مايو في روما أمس الأربعاء التحديات الكبيرة التي تواجه العملية الانتخابية.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أن أي تعطيل للاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر قد يؤدي إلى الانسداد السياسي.

من جهته أكد دي مايو، أن الجانب الإيطالي يتابع باهتمام كبير التطورات السياسية في ليبيا وهي من أولوياته.

وأوضح وزير الخارجية أنه يدعم العملية السياسية في ليبيا ضمن الإطار السياسي المتفق عليه في الاتفاق السياسي، واتفاق برلين، وملتقى الحوار؛ للوصول إلى الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر.