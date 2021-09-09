العكاري: أصبح ضروريًا إعادة النظر في سعر الصرف

أخبارليبيا24

قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري إنه بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر ونظرًا لما يمر به العالم من موجة غلاء متعددة الأسباب فإن الأمر أصبح ضروري إعادة النظر في سعر الصرف.

وأشار العكاري في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” إلى أن محاربة التضخم هي أهم أهداف البنك المركزي في أي دولة في العالم.

وأفاد عضو اللجنة أنه لابد من عقد اجتماع مهم يضم رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ومجلس إدارة البنك المركزي من أجل وضع خارطة طريق واضحة بشأن ضبط الانفاق العام والبدء في مرحلة تعديل سعر الصرف حتى يحدث انخفاض حقيقي في سعر الواردات الخارجية.

وأوضح العكاري أن سعر الصرف مهد لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أرضية صلبة في هذه الفترة بخلاف الحال على ما كان عليه في الحكومات السابقة.

وذكر عضو اللجنة أن الحكومات السابقة كانت تواجه مشاكل كبيرة، من نقص حاد في السيولة، تمويل بالعجز في ميزانيتها، سوق موازية تجاوزت 8 دينار نقدا 13 دينار بالصك.

وتابع :”اليوم الحكومة أصبحت لها القدرة على دفع مستحقات المواطنين مثل تفعيل قانون 27/2013 الخاص بمنحة الزوجة والأبناء والذي دفع منه أكثر من 2 مليار دينار، وإصلاح مرتبات ذوي الدخل المحدود وقروض الشباب وميزانية لمشاريع التنمية، وفائض إلى حد الآن بين المصروفات الحكومية والإيرادات السيادية تجاوز 25 مليار دينار وكذلك فائض في ميزان المدفوعات”.