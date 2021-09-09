الدبيبة يصل تونس للقاء الرئيس التونسي

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وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق له اليوم الخميس، إلى العاصمة التونسية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس التونسي قيس سعيد.

وكان في استقبال الدبيبة والوفد المرافق له عدد من المسؤولين التونسيين.

وكشف الدبيبة عن تلك الزيارة خلال حديثه في جلسة استجواب مجلس النواب، أمس الأربعاء، مشيرًا إلى أنه سيلتقي الرئيس قيس سعيد .

وقال “ما حدث مع الدولة الجارة تونس، هو أنه كان هناك تقرير من الإنتربول في تونس يتهم الليبيين بتصدير الإرهاب، وهذا غير صحيح، نحن نعرف وكل العالم بالإحصاءات مِن أين أتى الإرهاب، ونحن لا نتهم دولة تونس نحن أشقاء وجيران وعلاقتنا علاقة أخوّة وعلاقات اقتصادية، وغدًا لديّ زيارة إلى تونس ولقاء مع الرئيس قيس سعيد”.