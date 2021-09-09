الدبيبة يصف إعادة افتتاح السفارة الألمانية بالخطوة الإيجابية لاستقرار ليبيا

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وصف، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، استئناف عمل السفارة الألمانية في طرابلس بـ “الخطوة الإيجابية” نحو استقرار البلاد.

وقال الدبيبة، مغردًا على تويتر، إن “افتتاح سفارة ألمانيا اليوم في عاصمتنا طرابلس هي خطوة ونتيجة أخرى إيجابية في مسيرتنا نحو الاستقرار”.

وجرى افتتاح السفارة الألمانية بعد توقف دام نحو ثمان سنوات في حضور وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسة، محمد خليل عيسى، إضافة إلى السفير الألماني لدى ليبيا، ميشائيل أونماخت، وعدد من المسؤولين الدبلوماسيين.

وأعرب الدبيبة، عن سعادته للزيارة التي أداها وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، اليوم إلى العاصمة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتطلع إلى تنظيم علاقات متميزة مع برلين.

وقال الدبيبة: “سعدت بزيارة وزير الخارجية الالماني هايكو ماس ونتطلع لعلاقات متميزة بين البلدين”.