الاحتفال بتخريج دفعة تابعة لإدارتي المراسم والشرطة العسكرية

9 سبتمبر، 2021 6:42 م
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أخبار ليبيا24

احتفل، بمدرسة المشاة والتعبئة بالمرج، بتخريج الدفعة 12 التابعة، لفصيل إدارة المراسم العسكرية وفصيل إدارة الشرطة والسجون العسكرية.

وقالت، مدير التوجيه المعنوي، بإدارة المراسم العسكرية، المقدم حواء السليماني، لأخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، إن الاحتفالية شهدت عرضًا للخُريجين الذين تلقوا تدريبات مكثفة طيلة الدورة التي استمرت سبعة أشهر الماضية، وبحضور مسؤولي إدارة التدريب وعدد من العسكريين بالقوات المسلحة.

وأوضحت السليماني، أنه تم تكريم العشر الأوائل من خريجي هذه الدفعة في ختام الاحتفالية، لافتًا إلى أنهم سينخرطون رفقة زملاءهم من خريجي الدفعة بالعمل خلال الأيام القادمة، كلا وفق اختصاصه.

9 سبتمبر، 2021 6:42 م
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