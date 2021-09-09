اختتام بطولة الكرة الطائرة الشاطئية للمنطقة الثالثة

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توج الرياضيان فواد المعروق ورواد رويحه ببطولة المرحلة الثانية لتصفيات الكرة الطائرة الشاطئية للمنطقة الثالثة.

وجاء تفوق المعروق و رويحه بعد الفوز في نهائي البطولة على معتز معمر وطارق أبوالسعود 2 / 0 في مباراة احتضنها ملعب نادي العزيمة بالماية.

وشهد اللقاء النهائي حضور أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للكرة الطائرة والأمين العام للاتحاد ووجدي القمبري رئيس الاتحاد الفرعي للكرة الطائرة طرابلس ورئيس مجلس إدارة نادى العزيمة بالماية ورشفانة ولفيف من الشخصيات الرياضية.

وكانت البطولة قد انطلقت بلقاء حقق فيه عماد أبوالخيرات وماجد القبلاوي الفوز على فتحي فرج الفيتوري عنان 2/ 0 وخسر الثنائي إبراهيم عون ومحمد سعد مباراتهم امام رواد رويحه وفؤاد المعروق 0 / 2.

وفى ثالث المباريات خسر الثنائي عبدالله الزوام وعبدالله المنصوري أمام معتز معمر وطارق أبوالسعود 0/ 2 فيما تفوق هانيبال أبوالسعود ووسيم التلوع على حسين السلامي والصغير عماره 2 / 0 وفي مباراة تحديد الترتيب الثالث فاز فريق هانيبال أبو السعود على عماد ابو الخيرات 1 / 2.