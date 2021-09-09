إنفوغرافيك | سرقات أسلاك الكهرباء المسجلة خلال 24 ساعة

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن إجمالي سرقة الأسلاك مسجلة خلال 24 ساعة بلغت 7030 مترا من أسلاك الكهرباء ذات الضغط العالي والمنخفض في عدد من المناطق:

• 750 مترا ضغط عال من خط 66 التويتر بدائرة توزيع سوف الجين

• 350 متر على خط الفاندي من فرعية الأسلاك التابعة لدائرة توزيع الكريمية

• 1080 متر ضغط منخفض بدائرة توزيع قصر بن غشير

• 500 متر على خط القبايلية من 30 النهر بدائرة توزيع قصر بن غشير

• 150 متر على محول فرعية البحوث الزراعية ترهونة

• 800 متر على خط الغريب من فرعية بئر العالم تاجوراء

• 2800 متر ضغط عال ومنخفض زليتن

• 600 متر ضغط عال الدافنية