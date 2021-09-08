وزير الصناعة يضع حجر أساس مصنع للإسمنت جنوب طبرق

أخبار ليبيا 24

وضع وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، أحمد ابوهيسة، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لإنشاء مصنع للإسمنت في الطريق الرابط بين مدينتي طبرق والجغبوب.

وبحسب بيان الوزارة، تم توقيع الاتفاقية بين المؤسسة الوطنية للتعدين وشركة الشهباء لصناعة الإسمنت تقضي بإنشاء مصنع بمنطقة الشعبة جنوب مدينة طبرق بطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن سنويا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة في توطين الصناعة في ليبيا وتوفير فرص عمل للشباب وإحداث تنمية مكانية في مختلف المناطق ومن بينها منطقة الشعبة التي تبعد عن مدينة طبرق نحو 100 كم وتفتقر للطرق المعبدة ولم تصل الكهرباء لبعض سكانها إضافة لمعاناتهم من شح المياه وفقدان الخدمات العامة.