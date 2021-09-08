هرندل تعرب عن سعاداتها بتوليها مهمة أول سفيرة لبريطانيا في ليبيا

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أعربت، كارولاين هرندل، عن سعادتها بتوليها كأول امرأة مهمة سفير للمملكة المتحدة في ليبيا.

وفي تغريدة على تويتر اليوم، قالت هرندل: “سعيدة وفخورة لبدء عملي في السفارة البريطانية في ليبيا، خلفا للسفير، نيكولاس هوبتن، كأول امرأة سفيرة لبريطانيا لدى ليبيا”.

وأضافت: “أتطلع قدمًا للتعرف إلى ليبيا وشعبها، والعمل مع فريق السفارة فيها”.

وقدّمت السفيرة، الثلاثاء، أوراق اعتمادها إلى الرئاسي، حيث قالت، هرندل: “تـشرفت اليوم بتقديم أوراق اعتمادي إلى المجلس الرئاسي، بصفتي سفيرة صاحبة الجلالة البريطانية في ليبيا. مُـمتنة لكم على الترحيب الحار، والعلاقات التاريخية بين بريطانيا وليبيا”.