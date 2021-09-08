هرندل تعرب عن سعاداتها بتوليها مهمة أول سفيرة لبريطانيا في ليبيا

8 سبتمبر، 2021 6:14 م
7
كارولاين هرندل سفيرة بريطانيا في ليبيا

أخبار ليبيا24

أعربت، كارولاين هرندل، عن سعادتها بتوليها كأول امرأة مهمة سفير للمملكة المتحدة في ليبيا.

وفي تغريدة على تويتر اليوم، قالت هرندل: “سعيدة وفخورة لبدء عملي في السفارة البريطانية في ليبيا، خلفا للسفير، نيكولاس هوبتن، كأول امرأة سفيرة لبريطانيا لدى ليبيا”.

وأضافت: “أتطلع قدمًا للتعرف إلى ليبيا وشعبها، والعمل مع فريق السفارة فيها”.

وقدّمت السفيرة، الثلاثاء، أوراق اعتمادها إلى الرئاسي، حيث قالت، هرندل: “تـشرفت اليوم بتقديم أوراق اعتمادي إلى المجلس الرئاسي، بصفتي سفيرة صاحبة الجلالة البريطانية في ليبيا. مُـمتنة لكم على الترحيب الحار، والعلاقات التاريخية بين بريطانيا وليبيا”.

 

 

8 سبتمبر، 2021 6:14 م
7

ليبيا- وزير الدفاع التركي خلوصي آكار يجتمع بعسكريين أتراك داخل القاعدة التركية في معيتيقة بطرابلس

الجامعة العربية تطالب بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا لضمان إجراء الانتخابات بمصداقية

8 سبتمبر، 2021 7:57 م

المنفي يستقبل بوريل ويؤكد دعمه لإجراء الانتخابات في موعدها

8 سبتمبر، 2021 6:54 م
الدبيبة خلال جلسة المساءلة_طبرق

الدبيبة: أنفقنا من بند الطوارئ 5 مليارات دينار خلال 8 أشهر الماضية

8 سبتمبر، 2021 6:10 م

السايح يبحث مع السفيرة البريطانية دعم الاستحقاق الانتخابي

8 سبتمبر، 2021 6:10 م
زر الذهاب إلى الأعلى