مجلس النواب يعلق جلسة مساءلة الحكومة للأسبوع القادم

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علّق، مجلس النواب جلسة مساءلة حكومة الوحدة إلى، يوم الإثنين القادم، وذلك لمناقشة ردود وإجابات الحكومة حول بنود الاستجواب واتخاذ القرارات حيالها.

وقال المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق، في تصريح، “تعليق جلسة مجلس النواب إلى الإثنين القادم حيث سيناقش المجلس الجلسة المُقبلة ما جاء في ردود واجابات الحكومة حول بنود الاستجواب خلال جلسة اليوم ويتخذ قراره بهذا الشأن”.

وعقد مجلس النواب، جلسة برئاسة المستشار عقيلة صالح، لاستجواب حكومة الوحدة، بحضور رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، ووزراء الحكومة.