ليبيا تشارك في اجتماع الخبراء الدولي حول الفساد في فيينا مناقشة آليات تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

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شاركت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بليبيا، في اجتماع الخبراء الحكومي الدولي العاشر المفتوح العضوية، لتعزيز التعاون الدولي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الفترة من السادس وحتى العاشر من شهر سبتمبر الجاري، بفيينا عاصمة النمسا.

وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في بيان لها، إن مشاركتها تأتي تنفيذا لقرار مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في قراره 4/2 ، بشأن عقد اجتماعات لخبراء حكومية دولية مفتوحة العضوية لتعزيز التعاون الدولي.

وافتتح الاجتماع العاشر لخبراء الحكومي الدولي أعماله، لتعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمركز فيينا الدولي.

وأوضح البيان، إن الاجتماع، ناقش آليات تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد “التحديات القائمة”، كذلك إقرار جدول أعمال الاجتماع وتنظيمه.

وتتمثل مهام هذه الاجتماعات في مساعدة الدول على تنمية المعرفة التراكمية في مجال التعاون الدولي وتشجيع هذا التعاون، وتيسير تبادل الخبرات بين الدول الأطراف، ومساعدة المؤتمر في تحديد احتياجات بناء القدرات لدى الدول.