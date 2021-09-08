في جلسة المساءلة.. المالية تؤكد عملها على إعداد مرتبات أفراد القيادة العامة

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قال وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، إن الوزارة بصدد إعداد مرتبات الأفراد التابعين للقيادة العامة للأشهر السابقة، حتى يتم إدراجها في بيانات المالية.

وأوضح المبروك كلمته أمام جلسة استجواب الحكومة، أن عدم إدراج مخصصات القيادة العامة بشكل واضح في مشروع الميزانية، كان نتيجة إدراجها مع وزارة الدفاع.

وأشار المبروك إلى أن ورود مطالبات عدة بوضع باب واضح وظاهر بمسمى القيادة العامة في البابين الأول والثاني.