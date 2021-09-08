دبلوماسي بريطاني: حجزت تذكرة مباراة كأس العالم لليبيا وبريطانيا والسفيرة البريطانية تعلق: أحجز لي معك واحدة

أخبارليبيا24

عقب خطف المنتخب الليبي لكرة القدم فوزًا هامًا على حساب مضيفه الأنغولي بنتيجة 0 – 1 مساء أمس الثلاثاء على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة لواندا تواردت التهاني والتبريكات على المستوى المحلي من المسؤولين بهذا الفوز.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأربعاء مشاركتها احتفاء الشعب الليبي وقيادته بانتصارات المنتخب الوطني لكرة القدم.

وأضافت البعثة في بيان لها عبر حسابها على موقع “فيسبوك” أن هذا الانتصار يأتي في وقت الليبيون بأمس الحاجة لما يوحد قلوبهم وسواعدهم من أجل بناء دولتهم الموحدة والقادرة.

وتابعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا :”ألف مبروك للمنتخب ومزيد من الانتصارات المبهجة في مختلف المجالات”.

إلا أن طريقة الدبلوماسي الإنجليزي “بن سيمبسون” في تهنأة المنتخب الليبي لكرة القدم بهذا الفوز على المنتخب الأنغولي في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكاس العالم قطر 2021 كانت مغايرة.

حيث علق سيمبسون في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” والتي أرفقها بقائمة ترتيب المجموعة بالقول :”لقد حجزت للتو تذكرتي لمباراة ليبيا ضد إنجلترا في نهائي كأس العالم”.

وبادرت سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال وشاركت تغريدته معلقة عليها قائلة :”أحجز لي تذكرة..مبروك ليبيا”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، تقدم بالتهنئة إلى المنتخب الوطني بعد أن سحق مضيفه الأنغولي بهدف دون رد في عقر داره، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة بتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال المنفي” نبارك للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم فوزهم على منتخب أنغولا”.

وتابع ” كما نهنئ جميع الليبيين الذين وحدهم هذا الانتصار وجمع هتافهم على كلمة واحدة وهي ليبيا”.

ومن جهته، هنأ رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، المنتخب الذي حقق فوزًا غاليًا من مضيفه الأنغولي بهدف دون رد.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن عقيلة صالح تابع مباراة المنتخب الوطني مع منتخب أنغولا وانتصاره الثمين الذي تصدر به مجموعته ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وأضاف “صالح ” أنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا والتي ألقت بظلالها على الرياضة في ليبيا، إلا أن همم الشباب وسواعدهم الفتية حققت النصر للكرة الليبية وأدخلت الفرحة والبهجة لقلوب كل الليبيين.

وأعرب صالح عن تمنياته لمنتخبنا الوطني تحقيق مزيد من الانتصارات لرفع راية ليبيا عالية في كافة المحافل الدولية. وفي ذات الشأن، قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، التهنئة للمنتخب الليبي.

وقال الدبيبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر” المنتخب الوطني داخل البلاد وخارجها، يكمل أدائه الشجاع ويفرحنا ويفرح جميع الليبيين”.

وأضاف رئيس الحكومة، في تغريدته “شكراً شبابنا تستاهلوا كل خير”.