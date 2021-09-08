دبلوماسي بريطاني: حجزت تذكرة مباراة كأس العالم لليبيا وبريطانيا والسفيرة البريطانية تعلق: أحجز لي معك واحدة

دبلوماسي بريطاني: حجزت تذكرة مباراة كأس العالم لليبيا وبريطانيا والسفيرة البريطانية تعلق: أحجز لي معك واحدة
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عقب خطف المنتخب الليبي لكرة القدم فوزًا هامًا على حساب مضيفه الأنغولي بنتيجة 0 – 1 مساء أمس الثلاثاء على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة لواندا تواردت التهاني والتبريكات على المستوى المحلي من المسؤولين بهذا الفوز.
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأربعاء مشاركتها احتفاء الشعب الليبي وقيادته بانتصارات المنتخب الوطني لكرة القدم.
وأضافت البعثة في بيان لها عبر حسابها على موقع “فيسبوك” أن هذا الانتصار يأتي في وقت الليبيون بأمس الحاجة لما يوحد قلوبهم وسواعدهم من أجل بناء دولتهم الموحدة والقادرة.
وتابعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا :”ألف مبروك للمنتخب ومزيد من الانتصارات المبهجة في مختلف المجالات”.
إلا أن طريقة الدبلوماسي الإنجليزي “بن سيمبسون” في تهنأة المنتخب الليبي لكرة القدم بهذا الفوز على المنتخب الأنغولي في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكاس العالم قطر 2021 كانت مغايرة.
حيث علق سيمبسون في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” والتي أرفقها بقائمة ترتيب المجموعة بالقول :”لقد حجزت للتو تذكرتي لمباراة ليبيا ضد إنجلترا في نهائي كأس العالم”.
وبادرت سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال وشاركت تغريدته معلقة عليها قائلة :”أحجز لي تذكرة..مبروك ليبيا”.
وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، تقدم بالتهنئة إلى المنتخب الوطني بعد أن سحق مضيفه الأنغولي بهدف دون رد في عقر داره، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة بتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.
وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال المنفي” نبارك للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم فوزهم على منتخب أنغولا”.
وتابع ” كما نهنئ جميع الليبيين الذين وحدهم هذا الانتصار وجمع هتافهم على كلمة واحدة وهي ليبيا”.
ومن جهته، هنأ رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، المنتخب الذي حقق فوزًا غاليًا من مضيفه الأنغولي بهدف دون رد.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن عقيلة صالح تابع مباراة المنتخب الوطني مع منتخب أنغولا وانتصاره الثمين الذي تصدر به مجموعته ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022.
وأضاف “صالح ” أنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا والتي ألقت بظلالها على الرياضة في ليبيا، إلا أن همم الشباب وسواعدهم الفتية حققت النصر للكرة الليبية وأدخلت الفرحة والبهجة لقلوب كل الليبيين.
وأعرب صالح عن تمنياته لمنتخبنا الوطني تحقيق مزيد من الانتصارات لرفع راية ليبيا عالية في كافة المحافل الدولية. وفي ذات الشأن، قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، التهنئة للمنتخب الليبي.
وقال الدبيبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر” المنتخب الوطني داخل البلاد وخارجها، يكمل أدائه الشجاع ويفرحنا ويفرح جميع الليبيين”.
وأضاف رئيس الحكومة، في تغريدته “شكراً شبابنا تستاهلوا كل خير”.