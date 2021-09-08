خلال لقائه رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي .. المشري : هناك أطرفًا إقليمية تريد عرقلة الانتخابات بليبيا المشري : مجلس الدولة على وشك الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية

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التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، رئيس مجلس الشيوخ بمقر مجلس الشيوخ بمدينة روما الإيطالية “ماريا كاسيلاتي” .

وذكر مجلس الدولة الاستشاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن المشري قدم الشكر على حسن الضيافة والاستقبال لرئيس مجلس الشيوخ، زاعما خصوصية العلاقة الليبية مع إيطاليا مقابل العلاقة الليبية مع باقي الدول الأوروبية، لما لها من عمق اقتصادي وثقافي.

وتناول اللقاء الاستعدادات لإجراءات الانتخابات في 24 ديسمبر، وبين المشري أن مجلس الدولة على وشك الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية .

كما تناول المشري خلال اللقاء التحديات الكبيرة التي تواجه العملية الانتخابية غير قوانين الانتخابات؛ كقضيّة المرتزقة الذين يسيطر بعضهم على مدن ليبية بالكامل، إضافة إلى عدم سيطرة الحكومة على كامل البلاد، على حد زعم البيان.

وادعى المشري إن “هناك أطرافًا إقليمية ليس في مصلحتها إجراء الانتخابات وتحقيق الاستقرار في ليبيا، وهي تتدخل بشكل سلبي”.

ومن جهتها، أكدت ماريا كاسيلاتي على علاقة دولتها المميزة مع ليبيا، وأنهم في مجلس الشيوخ يتابعون باهتمام كبير التطورات السياسية في ليبيا، ودعم العملية السياسية في ليبيا ضمن الإطار السياسي المتفق عليه في الاتفاق السياسي وفي برلين للوصول إلى الانتخابات في 24 ديسمبر، بحسب البيان .

وزعم المشري أن “المجلس يعمل من أجل الوصول لاتفاق ورؤية مشتركة لإنشاء قاعدة دستورية تؤدي إلى انتخابات” على حد قوله.