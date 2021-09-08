بوريل: حان الوقت لتعزيز ما تم تحقيقه في ليبيا

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قال، المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، في أعقاب زيارته إلى العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، إن ليبيا حققت الكثير من التقدم خلال العام الماضي، وعلى رأسها وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات السياسية وخارطة طريق للانتخابات في ديسمبر.

وأضاف بوريل، في سلسلة تغريدات على تويتر، إنه حان الوقت الآن لتعزيز هذا التقدم في البلاد.

وأوضح بوريل، أنه أجرى ناقشًا معمّقًا مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، حول الوضع الأمني، بما في ذلك ضرورة مغادرة القوات الأجنبية من ليبيا وتحقيق المصالحة الوطنية.

وقال بوريل، إن التوصل إلى توافق أمر حاسم لاستقرار ووحدة البلاد، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مهمة لا تزال مطلوبة، ويمكن لليبيا الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي لتحقيق ذلك.

وأضاف بوريل، أنه ناقش مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، الوضع في جنوب ليبيا، و “أكدت على استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم إدارة الحدود من خلال، تقدير ودعم الالتزام بتحسين التعاون مع البلدان المجاورة، بشأن التحديات المشتركة، بما في ذلك الأمن والهجرة غير النظامية”.