بليحق: بنود استجواب الحكومة كثيرة وتحتاج لوقت طويل للرد عليها بليحق: من المفترض أن تحضر الحكومة في الوقت المُحدد للجلسة

أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليجق، إن اليوم الأربعاء سيشهد جلسة استجواب حكومة الوحدة الوطنية .

بليحق أضاف ، في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه من المفترض أن تحضر في الوقت المُحدد للجلسة الساعة 11 صباحاً .

ولفت إلى أن سبب تعليق جلسة مساءلة الحكومة بمجلس النواب الثلاثاء إلى اليوم الأربعاء، تأخر الحكومة عن الموعد لأكثر من 4 ساعات مع علم الحكومة.

وأشار بليحق، إلى أن بنود الاستجواب كثيرة وتحتاج لوقت طويل للرد عليها خلال الجلسة، ومع ذلك حضرت الحكومة للمجلس في وقت متأخر، بينما كان من المفترض أن تحرص الحكومة على الحضور باكراً في موعد الجلسة للاستفادة من أكبر وقت ممكن للرد على بنود الاستجواب .

وبين أن أعضاء مجلس النواب مكثوا في انتظار وصول الحكومة من الساعة الحادية عشر صباحاً وهو موعد الجلسة إلى ما بعد الساعة الثالثة مساءً وهو أمر غير مبرر وغير مقبول، حيث أن هذا التأخير مسؤولية الحكومة .

وفي ذات الشأن، أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة وصول رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبية إلى العاصمة طرابلس مساء أمس الثلاثاء قادماً من طبرق.

وقال حمودة في تصريح لاخبار ليبيا 24، إن رئيس الحكومة سيعود يوم اليوم الأربعاء إلى طبرق لحضور جلسة مجلس النواب .