انطلاق بطولة كرة قدم لقدامى الأندية بالمنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24-خاص

افتتح، اليوم الأربعاء، عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية، بطولة قدامى الأندية بالمنطقة الشرقية لكرة القدم، والتي يستضيفها نادي الصقور، بمشاركة 10 فرق قسمت على مجموعتين.

وتضم المجموعة الأولى، الصقور والأفريقي ودارنس والهلال، إضافة إلى المروج، كما تضم المجموعة الثانية، المختار والروابي والوطن والأندلس ونجوم الجبل.

وقد افتتحت البطولة، بمباراة قدامى الصقور وقدامى الأفريقي والتي انتهت بفوز الصقور بأربعة أهداف مقابل هدف.

وفي المباراة الثانية تفوق الهلال على دارنس بنتيجة 7 أهداف مقابل 3 أهداف.

وأدار تحكيم المباراتين طاقم مكون، من محمد النيبو وزياد الشركسي وإبراهيم اسكنيز ومحمد الربع، فيما راقب المباراتين، سليمان العجني.

وسوف يسدل الستار على هذه البطولة في نهاية أكتوبر القادم.