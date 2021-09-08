“النويري” لرئيس البرلمان الإيطالي : على أوروبا دعمنا في الحد من التدخلات الأجنبية "النويري" : الليبيين أدركوا أن حل الأزمة لابد أن يكون ليبي – ليبي

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التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، في فيينا، رفقة رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، رئيس البرلمان الإيطالي ”روبيرتو فيكو” والوفد المرافق له، بحضور سفير ليبيا لدى النمسا.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لمجلس النواب، فإن اللقاء الذي عقد على هامش أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات في العاصمة النمساوية فيينا، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشدد النويري خلال لقائه رئيس البرلمان الإيطالي أمس الثلاثاء، على أهمية الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا ودور إيطاليا المهم باعتبارها شريك اقتصادي لدولة ليبيا.

وأكدجاهزية القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات والتي من بينها قانون انتخاب الرئيس والعمل على تجهيز قانون انتخاب مجلس النواب.

وأضاف أن هناك جملة من التحديات التي تعيق الانتخابات أهمها التدخلات الخارجية وإخراج القوات الأجنبية.

ولفت النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إلى أن الليبيين متفقون على ضرورة انسحاب المليشيات والقوات الأجنبية، مشيراً إلى جهود إيطاليا في دعم مجلس النواب لإعداد مشروع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، موضحاً أن الليبيين أدركوا أن حل الأزمة لابد أن يكون ليبي – ليبي.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أنه يعول على إيطاليا كصوت قوي في الاتحاد الأوربي في الحد من التدخلات الخارجية، لافتا إلى أن الاتفاق على إنشاء لجنة الصداقة الليبية الإيطالية والتي ستعمل على مد جسور التعاون، وذلك لدعم ديوان مجلس النواب من خلال تعزيز قدرات الموظفين في مجال العمل البرلماني.

ومن جهته، لفت رئيس البرلمان الإيطالي، إلى أن استقرار ليبيا ووحدتها سينعكس على استقرار حوض البحر المتوسط، وشدد على ضرورة الاهتمام بالمسار السياسي بإجراء الانتخابات فكلما تقدمت هذه العملية ستكون ليبيا أقوى وسيكون ذلك عائقاً للدول التي تتدخل في شؤونها، وأن إيطاليا ستعمل على استقرار ليبيا ودفع العملية الانتخابية.