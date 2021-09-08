النواب يستأنف جلسة مساءلة حكومة “الدبيبة”

أخبار ليبيا 24

استأنف مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسة مساءلة الحكومة، بعد تعليقها أمس الثلاثاء، نظراً لتأخر الحكومة وعدم حضورها في موعدها.

وتشهد الجلسة مناقشات وصفت بـ”العاصفة” من قبل أعضاء مجلس النواب، الذين تساءلوا عن ماهية الجلسة، وما إذا كانت جلسة استماع أم مساءلة، فيما شن بعض أعضاء مجلس النواب هجومًا على مجلس الوزراء برئاسة الدبيبة.

وطرح بعض النواب توصيات للحكومة، بينها ضرورة إصلاح الأرقام التي تقدمها للميزانية، متسائلين عن مصير بعض الأموال التي أنفقتها الحكومة.

وكان المتحدث باسم البرلمان قال إن المساءلة ستركز على عددٍ من الملفات، منها توحيد المؤسسات وإخراج المسلحين الأجانب وأزمة الكهرباء وتطوير قطاع النفط ومجابهة كورونا.