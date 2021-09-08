الميهوب في جلسة المساءلة: الدبيبة يحاول التهرب من تسمية وزير دفاع يمثل قيادة الجيش

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، يحاول التهرب من تسمية وزير دفاع يمثل القيادة العامة.

وانتقد الميهوب خلال كلمته في جلسة استجواب الحكومة، موقف الدبيبة من دول الجوار وتوجيهه اتهامات لها بخصوص تصدير الإرهاب، داعياً حكومته إلى عدم الإضرار بالعلاقات مع تلك الدول في إشارة إلى تونس.

وتساءل الميهوب عن آلية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإخراج المرتزقة، فضلاً عن عدم تسميتها لميزانية واضحة للقيادة العامة.